Grading Period 1
7th Grade All A Honor Roll
Olivia Anne Brewer, Gabriel Nadal Buzzard, Grant Anthony Cameron, Emily Elizabeth Rose Campbell, Anna Beth Chastain, Josie Rose Corn, Stormie Jean Degner, Ty Mason Ellis, Payton Mae Fitzgerald, Ali Jade Flannery, Danyelle Iva Hopkins, Khloe Elizabeth Makofka, Korbin Michael Mastin, Alaina Jeanne Mauzy, Alayna Christine Miller, Kelsey Lynn Morgan, Kelaiah Lynn Ogden, Vivian Louise Starkey, Briggs Thomas Tackett, Londyn Nyles Whittaker
7th Grade Honor Roll
Zy Monroe Adams, Claire Ann Angle, Addison Paige Brewer, Jaylee Bree Inez Bunch, Forever LeAusianay Butler, Lucy Mae Carlton, Tucker Douglas Case, Marley Mae Clark, Cooper Glen Colvin, Hunter Matthew Cowan, William Cowan, Benson Eric Crowder, Layla Elizabeth Grace Denney, Colton Michael England, Kiara Elaine Flannery, Kylee Kristine Fowle, Jorja Faith Geise, Jayden Earl Gorrell, Ryder Knox Hatten, Alexia Sue Hill, Seth Russell Howard, Ashley Renee Hubbard, Mary Lynn Hubbard, Allie Jean Kuhn, Olivia Lynn Laswell, Honor Alane Lauderdale, Melaney Jean Mahan, Cassidy Pearl Martin, Jocelyn Mae Massa, Jonas Michail Masa, Conner James Miller, Kennedy Ann Miller, Lily Miller, Alyssa Rae Moore, Mica Leigh Munger, Josie Lee Newhouse, Logan Ansley Nigh, McKenna Noelle Norris, Gavin Dennis Owen, Luke Hudson Padgett, Lincoln Arthur Peggs, Caleb Charles Schelle, Marcus LR Schwartz, Brylee Rose Shaver, Kyler George Smith, Adam Wayne Spaeth, Kyle David Spaeth, Emmerson Kate Tracy, Audrey Reese Waits, Jade Nancy Williams-Gaytan, Owen Michael Zachery
8th Grade All A Honor Roll
Kaleb Wayne AmosAndrea Elaine Brogan, Jasmine Lee Cooper, Olivia Marie Cooper, Conner Jacen DeWitt, Rayden Layne Edwards, Liam Douglas Gurley, Mikayla Ann Herbert, Samuel Paul Pavey, Breauna Kaaryn Smith, Rebecca Michelle Tabeling, Carter Alan Woolf, Maelyn Grace Zerr
8th Grade Honor Roll
Jonathan Quinn Barada, Dayton Averan Bates, Macy Rae Blevins, Alexis Hope Bowles, Ella Jaine Bowles, Denver Thomas Campbell, Blake Allen Chappelow, Karigan Elizabeth Cox, William David Ervin, Madalynn Ann Foust, Rylie Lynn Ging, Trent Mason Louis Gossett, Abigail Rose Hill, Neeko Worth Hodson, Kyle Mason Jacobs, Lexi Dawn Keith, Aryn Kae Koger, Lauren Ann Megee, Cora Elizabeth Morgan, Catherine Grace Neuman, Kayla Marie Oakley, Eli Charles Pavey, Adam Michael Pea, Avanly Lynn Pharis, Sophie Elizabeth Piles, Daniel Adam Lee Reigelsperger, Makenna Grace Ripberger, Austin Louis Shoppelle, Colin Jerry Taylor, Landon Burke Vanover, Jaydah Nichole Wallace, Geo Jesse Wells, Blake Alexander Wood, Mya Worthen, Kelcie Renea Wright
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