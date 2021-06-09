Semester 2 Term 2
Grade 7 All A Honor Roll
Ella Jaine Bowles
Andrea Elaine Chappelow
Jasmine Lee Cooper
Olivia Marie Cooper
Kameron Lee Daugherty
Conner Jacen DeWitt
Rayden Layne Edwards
Taylor Jeanne Fields
Rylie Lynne Ging
Liam Douglas Gurley
Mikayla Ann Herbert
Abigail Rose Hill
Aryn Kae Koger
Catherine Grace Neuman
Eli Charles Pavey
Samuel Paul Pavey
Sophie Elizabeth Piles
Makenna Grace Ripberger
Breauna Kaaryn Smith
Rebecca Michelle Tabeling
Malorie Renee Webb
Kinsey Madison Wood
Carter Alan Woolf
Maelyn Grace Zerr
Grade 7 Honor Roll
Kaleb Wayne Amos
Jonathan Quinn Barada
Dayton Averan Bates
Alexis Hope Bowles
Emma Madison Carpenter
William David Ervin
Neeko Worth Hodson
Logan Montgomery Jacobs
Noah Jason Lee
Isabella Noelle Nolan
Felicity Nicole Norvell
Kayla Marie Oakley
Avanly Lynn Pharis
Chloe Alaine Pickett
Julian Charles Price
Alayna Grace Schilling
Carly Ann Senour
Colin Jerry Taylor
Sophia Belle Tracy
Jaydah Nichole Wallace
Jentri Wade Wallace
Blake Alexander Wood
Mya Worthen
Grade 8 All A Honor Roll
Megan Rose Alexander
Audrey Ellen Angle
Tanner Evan Ash
Carter Bryant Barnes
Aundrea Berkemeier
Emma Grace Bowles
Leonie Ann Boyer
Jacob Cowan Branson
Gracie Ann Buzzard
Natalie Rose Cooper
Taylor Jo Durbin
Meredith Jane Erwin
Emi Rose Flannery
Elizabeth Diamond Jean Haskett
Ivory Elizabeth Herbert
Avery Lynn Hill
Wyatt Marshall Jacobs
Nicholas Joseph Jarman
Isaac Gregory Krodel
Jenna Brooke Lawler
Brooke Means
Sophia Mae Morgan
Trisha Marie Morgan
Brooklyn Jade Newbold
Carlee Mae Seybert
Layla Marie Shepherdson
Eliza Nichole Snow
Heidi Elizabeth Stanley
Emma Elizabeth Tressler
Nathaniel Douglas Warner
Garrett Ross Williams
Preston Scott Williams
Grade 8 Honor Roll
Madison Diane Abell
Adrian Demarcis Apodaca
Ayden Gauge Bates
Nicholas Oscar Bowles
Andrea Brooke Branson
Alyson Kaylee Cameron
Issiah Horton Copp
Jayce Robert Crowder
Alexandria Jaiden Davis
Heaven Leigh Angel Denney
Ralph Thomas Eakins
Devin Kaylee Elder
Carter Michael Erwin
Jodan Genne Gauck
Josie Machelle Gurley
Mya Joy Gwinnup
Abigail Hedrick
Rhianna Ruth Hedrick
Connor Joseph Hodson
Vladimere Draven Zephaniah Hylton
George Matthew Jacobs
Cheyann Nicole Lower
Ethan Clarence Manlief
Wesley Jacob Mauzy
Griffin Jake Norris
Jackson Douglas Owen
Kizzi Belle Pitman
Alexis Jo Rapp
Stacey Olivia Rose Roberts
Isaac Lee Schelle
Noah Christopher Stanley
Lily Marie Warner
Aaliyah Worthen
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