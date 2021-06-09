Semester 2 Term 2

Grade 7 All A Honor Roll

Ella Jaine Bowles

Andrea Elaine Chappelow

Jasmine Lee Cooper

Olivia Marie Cooper

Kameron Lee Daugherty

Conner Jacen DeWitt

Rayden Layne Edwards

Taylor Jeanne Fields

Rylie Lynne Ging

Liam Douglas Gurley

Mikayla Ann Herbert

Abigail Rose Hill

Aryn Kae Koger

Catherine Grace Neuman

Eli Charles Pavey

Samuel Paul Pavey

Sophie Elizabeth Piles

Makenna Grace Ripberger

Breauna Kaaryn Smith

Rebecca Michelle Tabeling

Malorie Renee Webb

Kinsey Madison Wood

Carter Alan Woolf

Maelyn Grace Zerr

Grade 7 Honor Roll

Kaleb Wayne Amos

Jonathan Quinn Barada

Dayton Averan Bates

Alexis Hope Bowles

Emma Madison Carpenter

William David Ervin

Neeko Worth Hodson

Logan Montgomery Jacobs

Noah Jason Lee

Isabella Noelle Nolan

Felicity Nicole Norvell

Kayla Marie Oakley

Avanly Lynn Pharis

Chloe Alaine Pickett

Julian Charles Price

Alayna Grace Schilling

Carly Ann Senour

Colin Jerry Taylor

Sophia Belle Tracy

Jaydah Nichole Wallace

Jentri Wade Wallace

Blake Alexander Wood

Mya Worthen

Grade 8 All A Honor Roll

Megan Rose Alexander

Audrey Ellen Angle

Tanner Evan Ash

Carter Bryant Barnes

Aundrea Berkemeier

Emma Grace Bowles

Leonie Ann Boyer

Jacob Cowan Branson

Gracie Ann Buzzard

Natalie Rose Cooper

Taylor Jo Durbin

Meredith Jane Erwin

Emi Rose Flannery

Elizabeth Diamond Jean Haskett

Ivory Elizabeth Herbert

Avery Lynn Hill

Wyatt Marshall Jacobs

Nicholas Joseph Jarman

Isaac Gregory Krodel

Jenna Brooke Lawler

Brooke Means

Sophia Mae Morgan

Trisha Marie Morgan

Brooklyn Jade Newbold

Carlee Mae Seybert

Layla Marie Shepherdson

Eliza Nichole Snow

Heidi Elizabeth Stanley

Emma Elizabeth Tressler

Nathaniel Douglas Warner

Garrett Ross Williams

Preston Scott Williams

Grade 8 Honor Roll

Madison Diane Abell

Adrian Demarcis Apodaca

Ayden Gauge Bates

Nicholas Oscar Bowles

Andrea Brooke Branson

Alyson Kaylee Cameron

Issiah Horton Copp

Jayce Robert Crowder

Alexandria Jaiden Davis

Heaven Leigh Angel Denney

Ralph Thomas Eakins

Devin Kaylee Elder

Carter Michael Erwin

Jodan Genne Gauck

Josie Machelle Gurley

Mya Joy Gwinnup

Abigail Hedrick

Rhianna Ruth Hedrick

Connor Joseph Hodson

Vladimere Draven Zephaniah Hylton

George Matthew Jacobs

Cheyann Nicole Lower

Ethan Clarence Manlief

Wesley Jacob Mauzy

Griffin Jake Norris

Jackson Douglas Owen

Kizzi Belle Pitman

Alexis Jo Rapp

Stacey Olivia Rose Roberts

Isaac Lee Schelle

Noah Christopher Stanley

Lily Marie Warner

Aaliyah Worthen

Tags

Trending Video

Recommended for you