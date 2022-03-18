Term 2 Grading Period 1 7th Grade All A
Claire Ann Angle
Olivia Anne Brewer
Grant Anthony Cameron
Tucker Douglas Case
Anna Beth Chastain
Josie Rose Corn
Hunter Mathew Cowan
Stormie Jean Degner
Colton Michael England
Ali Jade Flannery
Mary Lynn Hubbard
Olivia Lynn Laswell
Honor Alane Lauderdale
Melaney Jean Mahan
Khloe Elizabeth Makofka
Jonas Mitchell Massa
Alaina Jeanne Mauzy
Kelsey Lynn Morgan
Sonja Riley Ng
McKenna Noelle Norris
Vivian Louise Starkey
Briggs Thomas Tackett
Londyn Nyles Whittaker
7th Grade Honor Roll
Addison Paige Brewer
Jaylee Bree Inez Bunch
Forever LeAusianay Butler
Gabriel Nadal Buzzard
Emily Elizabeth Rose Campbell
Lucy Mae Carlton
Charlotte Rose Caviness
Marley Mae Clark
London Alexis Conover
Layla Elizabeth Grace Denney
Ty Mason Ellis
Hunter Lee Evans
Maurice Cole Fields
Payton Mae Fitzgerald
Kiara Elaine Flannery
Kylee Kristine Fowle
Jerrica Delilah Renee French
Jorja Faith Geise
Orlando Gilbert
Samantha Bailey Griffin
Alexia Sue Hill
Ashley Renee Hubbard
Miley Taylor Isgrigg
Lee James Kaylor
Allie Jean Kuhn
Cassidy Pearl Martin
Alayna Christine Miller
Kennedy Ann Miller
Lily Miller
Alyssa Rae Moore
DeAnrdre William Morgan
Mica Leigh Munger
Josie Lee Newhouse
Gavin Dennis Owen
Luke Hudson Padgett
Isabella Grace Parmerlee
Caleb Charles Schelle
Marcus L.R. Schwartz
Brylee Rose Shaver
Isabella Lynn Simmermon
Adam Wayne Spaeth
Kyle David Spaeth
Emmerson Kate Tracy
Audrey Reese Waits
William Cooper Watson
Aiden Timothy Wehr
8th Grade All A Honor Roll
Kaleb Wayne Amos
Ella Jaine Bowles
Blake Allen Chappelow
Jasmine Lee Cooper
Olivia Marie Cooper
Kameron Lee Daugherty
Conner Jacen DeWitt
Rayden Layne Edwards
Liam Douglas Gurley
Mikayla Ann Herbert
Abigail Rose Hill
Cora Elizabeth Morgan
Eli Charles Pavey
Makenna Grace Ripberger
Rebecca Michelle Tabeling
Carter Alan Woolf
Maelyn Grace Zerr
8th Grade Honor Roll
Jonathan Quinn Barada
Jackson Dane Basturk
Lilly Catherine Basturk
Dayton Averan Bates
Macy Rae Blevins
Andrea Elaine Brogan
William David Ervin
Jane Elise Hall
Tristin Allen Imel
Aryn Kae Koger
Catherine Grace Neuman
Samuel Paul Pavey
Sophie Elizabeth Piles
Alayna Grace Schilling
Carly Ann Senour
Austin Louis Shoppelle
Breauna Kaarynn Smith
Haley Kay Stahl
Colin Jerry Taylor
Sophia Belle Tracy
Jaydah Nichole Wallace
Katelyn Isabella Watson
Malorie Renee Webb
Geo Jesse Wells
Mya Worthen
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