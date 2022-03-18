Term 2 Grading Period 1 7th Grade All A

Claire Ann Angle

Olivia Anne Brewer

Grant Anthony Cameron

Tucker Douglas Case

Anna Beth Chastain

Josie Rose Corn

Hunter Mathew Cowan

Stormie Jean Degner

Colton Michael England

Ali Jade Flannery

Mary Lynn Hubbard

Olivia Lynn Laswell

Honor Alane Lauderdale

Melaney Jean Mahan

Khloe Elizabeth Makofka

Jonas Mitchell Massa

Alaina Jeanne Mauzy

Kelsey Lynn Morgan

Sonja Riley Ng

McKenna Noelle Norris

Vivian Louise Starkey

Briggs Thomas Tackett

Londyn Nyles Whittaker

7th Grade Honor Roll

Addison Paige Brewer

Jaylee Bree Inez Bunch

Forever LeAusianay Butler

Gabriel Nadal Buzzard

Emily Elizabeth Rose Campbell

Lucy Mae Carlton

Charlotte Rose Caviness

Marley Mae Clark

London Alexis Conover

Layla Elizabeth Grace Denney

Ty Mason Ellis

Hunter Lee Evans

Maurice Cole Fields

Payton Mae Fitzgerald

Kiara Elaine Flannery

Kylee Kristine Fowle

Jerrica Delilah Renee French

Jorja Faith Geise

Orlando Gilbert

Samantha Bailey Griffin

Alexia Sue Hill

Ashley Renee Hubbard

Miley Taylor Isgrigg

Lee James Kaylor

Allie Jean Kuhn

Cassidy Pearl Martin

Alayna Christine Miller

Kennedy Ann Miller

Lily Miller

Alyssa Rae Moore

DeAnrdre William Morgan

Mica Leigh Munger

Josie Lee Newhouse

Gavin Dennis Owen

Luke Hudson Padgett

Isabella Grace Parmerlee

Caleb Charles Schelle

Marcus L.R. Schwartz

Brylee Rose Shaver

Isabella Lynn Simmermon

Adam Wayne Spaeth

Kyle David Spaeth

Emmerson Kate Tracy

Audrey Reese Waits

William Cooper Watson

Aiden Timothy Wehr

8th Grade All A Honor Roll

Kaleb Wayne Amos

Ella Jaine Bowles

Blake Allen Chappelow

Jasmine Lee Cooper

Olivia Marie Cooper

Kameron Lee Daugherty

Conner Jacen DeWitt

Rayden Layne Edwards

Liam Douglas Gurley

Mikayla Ann Herbert

Abigail Rose Hill

Cora Elizabeth Morgan

Eli Charles Pavey

Makenna Grace Ripberger

Rebecca Michelle Tabeling

Carter Alan Woolf

Maelyn Grace Zerr

8th Grade Honor Roll

Jonathan Quinn Barada

Jackson Dane Basturk

Lilly Catherine Basturk

Dayton Averan Bates

Macy Rae Blevins

Andrea Elaine Brogan

William David Ervin

Jane Elise Hall

Tristin Allen Imel

Aryn Kae Koger

Catherine Grace Neuman

Samuel Paul Pavey

Sophie Elizabeth Piles

Alayna Grace Schilling

Carly Ann Senour

Austin Louis Shoppelle

Breauna Kaarynn Smith

Haley Kay Stahl

Colin Jerry Taylor

Sophia Belle Tracy

Jaydah Nichole Wallace

Katelyn Isabella Watson

Malorie Renee Webb

Geo Jesse Wells

Mya Worthen

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