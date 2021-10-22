Exemplary Honor Roll
Eighth Grade
Anthony, Hadlee Rose
Bentley, Callie Marie
Blanton, Danielle Lee
Brandenburg, Adam James
Bunner, Kennedy Elizabeth-Jane
Callaway, Brayden Allen
Campbell, Savannah Rachelle
Collins, Brady Tyler
Collins, Ryley Allen
Combs, Charleigh Elizabeth
Cross, Savannah Alexis
Dastillung, Ryan David
Daugherty, Maximus Benson
Davidson, Josalyn Faith
Delly-Jones, Carlos Augusto
Dillaha, Slade Liam
Eger, Livia Elyse
Ely, Kaitlyn Marie
Eppinghoff, Jacob Daniel
Euson, Nyden Matthew
Farmer, Luke Clifton
Fields, Ayla May
Grubbs, Cole William
Hartman, Andrew James
Hensley, Chloe Marie
Hofer, Saydee Elizabeth
Hornbach, Emma Mary
Hotze, Paige Marie
Hutchins, Cameron David
Hutzel, Elijah Thomas
Inman, Ryan Joseph
Jackson, Connor Scott
Jackson, Mia Michelle
Jankovsky, Elle Elizabeth
Kaeser, Khloe Belle
Kyle, Madelynn Marie
Lacey, Gabriel Benjamin
Ledbetter, Noah Garrett
Lemmel, Avigail Grace
Lyness, Samuel James
Martin, Seth Patrick
Mayer, Maria Magdelynn
Middleton, Tyler George
Miller, Tyson Isaac
Mitts, Emily Jean
Nagel, Luke Daniel
Niese, Elly Bernita
Noel, Madison Rayne
O’Harra, Caden Joseph
Parr, Thomas Patrick-Gerard
Pflum, Adam Jonathan
Pies, Rowan Jo
Reddell, Madelyn Sophia
Riehle, Cody Lewis
Rimstidt, Penelope Rose
Roberts, Breyen Matthew
Roth, Carson Timothy
Ruwe, Madeleine Joy
Schneider, Ava Elizabeth
Schummer, George Sebastian
Scudder, Carson Sue
Sehlhorst, Elijah Anthony
Sierra, Nick F
South, Julianne Liang
Stenger, Emily Catherine
Stenger, Tyler Matthew
Stephenson, Brady Joseph
Struble, Lexi Olivia
Timon, Henry Paul
Toney, Leah Faith
Tully, Bailey Lynn
Viel, Kaitlyn Jayne
Vogelgesang, Ava Rose
Wells, Lillian Jasmin
Wilhelm, Selene Gisele
Williams, Brooke Madison
Williams, Ciara Kaylee
Williams, Peter James
Wilson, Brogan Lee
Zavaleta, Christopher Conner
Zinser, Peyton Ann
Seventh Grade
Allison, Cole George
Bailey, Andrew Edward
Beck, Keaton Marcus
Bennett, Lillian Faith
Bley, Jillian Renee
Bolinger, Michael Layne
Botts, Cambryn Elise
Brown, Noah Allan
Burke, Madeline Rose
Cable, Avery Marie
Carpenter, Allison Christine
Coffman, Liam Schroeder
Cole, Camille Marie
Corlett, Ryan Lucas
Craven, Riley Margaret
Crimmel, Jonas Hayden
Crouse, Norah Rose
Detlaff, Avanna Suzanne
Duncan, Grace Elizabeth
Fellure, Emily Ellen
Foster, Taylor James
Fuernstein, Colton Wayne
Galey, Ashtyn Jade
Galvin, Jacob Todd
Gorman, Taylor Mia
Harrill, Brooke Leigh
Hayes, Ellie Ana
Johnson, Taylor Marie
Keck, Vincent Thomas
Kraus, Noah Charles
Kreimer, Samuel Joseph
Lyness, Macy Rose
Meadows, Kaleigh Collette
Mersmann, Owen Jeffrey
Metcalf, Emersyn Elizabeth
Nobbe, Bo Douglas
Reis, Brayeden Michael
Retzki, Acelynn Reece
Reynolds, Cole Thomas
Riley, Reagan Maria
Rullman, Aaron Jacob
Schummer, Owen Clyde
Simpson, Parker Lee
Snook, Ace Kevin
Sommer, Taylor Rae
Spencer, Cooper Jeffrey
Stapleton, Rylie Nicole
Stenger, Josephine Byrd
Sterwerf, Blake Matthew
Tischbein, Samuel Ryder
Trossman, Harper Jo
Wagner, Ella Autumn
Weber, Elena Aleece
Weiler, Jena Mae
Werner, Owen Michael
Wilhelm, John Arthur
Workman, Bethani Lynn
Sixth Grade
Aichele, Peyton Marie
Albrinck, Heather Marie
Barrett, Callie Rose
Bien, Katelyn Elisabeth
Bischoff, Colt Anthony
Bittner, Addelyn Ann
Blomer, Miley Kaylin
Botts, Brooklyn Nicole
Brackett, Kyan Scott
Brayton, Mathias Henry
Burton, Page Ruby
Chambers, Tytan Doss
Ciamarra, Aubrey Christine
Clark, Isaac Cole
Cleary, Gabrielle Marie
Collins, Gracie Lyric
Combs, Ja’kobie Garrison
Cookendorfer, Alaina Lynn
Creek, Sadie Marie
Crisman, Sophia Faith
Davis, Carlie Ann
Dawley, Dakota Mary-Jane
Dawley, Dustine Madison
Donawerth, Alyssa Rose
Dudley, Kyleigh Renee
Duncan, Josephine Marie
Eaglin, Maxwell Ryan
Engel, Jackson Philip
Evans, Addisyn Marsha
Fey, Alexandra Fiona
Fliehman, Jaxon Ryan
Fox, Devin Reed
Franz, Jackson William
Graf, William James
Greer, Adalynn Grace
Hartman, Samuel Dean
Hoffman, Henry Christopher
Hofmann, Lucas Frank
Hornbach, Maggie Ann
Jankovsky, Colton Otto
Johnson, Liam Brennen
Kaiser, Kelsey Paige
Kantner, Bryson Scott
Koth, Kelsey Reese
Kuhn, Ashley Leigh
Kyle, Taylor David-Martin
Lewis, Molly Jo
Mccarty, Nora Jo
Miller, David Matthew
Mitchell, Hunter Thomas
Moore, Cheyenne Rose
Morel, Kaylee Sue
Nagel, Adam Thomas
Neltner, Leander Jefferson
Nix, Haydn Bradley
Prifogle, Kale David
Ransick, Autumn Pearl
Reifel, Katelynn Rose
Rizzo, Logan Thomas
Robbins, Payton Lynn
Ruebusch, Kayla Marie
Ruff, Noah William
Schebler, Ayden Henry
Schmieg, Thomas Craig
Schultz, Addalynn Ann
Scudder, Cohen Dennis
Shartzer, Anna Grace
Shumate, Morgan Kay
Smiley, Arthur Joseph
Smith, Jack William
Stenger, Eleanor Marie
Stenger, Mia D
Stenger, Natalie Christine
TRUE, Saphire Nicole
Tully, Collin Thomas
Walter, Preslee Ann
Washum, Ava Grace
Weldishofer, Landon Michael
Wolf, Josie Lynn
Wuestefeld, Jayden Morgan
Honor Roll
Eighth Grade
Adams, Ava Victoriarose
Bonel, Isabella Marie
Brown, Madison Nicole
Bumgardner, Audrey Anne
Chambers, Tank Jaggar-Douglas
Cheek, Aidan Cole
Cole, Victoria Elizabeth
Cross, Abigail Marie
Crouch, Jeremy Thomas
Daniels, David Paul
Daugherty, Madeline Ann
Dawson, Shelby Rae
Draper, Tanner Michael
Earnshaw, Kendra Robin
Edmonds-DeJesus, Lilian Ada-Marie
Ensinger, Taylor Julia
Feller, Paxten Pearl
Frazier, Allyson Nicole
Harmeyer, Faith Marie
Harris, Natalie Nicole
Herbert, Onika Rose
Hess, Cailyn Delaney
Hodge, Aubryana Jade
Horton, Ava Rosalina
Hutchins, Brandon Michael
Kahny, Leland Timothy
Karle, Gabrielle Susan
Kelsey, Kylie Elizabeth
Koehler, Cecilia Marie
Konerman, Kylie Renee
Lengerich, Lila Colleen
Lewis, Colton Joshua
Littleton, Aliyah Yoneko
Lutz, Jake Randy
Makrancy, Austin Stephen
Mayer, Aaron Matthew
Metzger, Joshua Phillip
Morrison, Evelyn Marie
Offenbacker, Chloe Jean-Anne
Olsen, Charles Joseph
Osterman, Gavin David
Powers, Payton Robin
Reany, Riley Addison
Robbins, Audrey Marie
Schwab, Simon Lawrence
Shartzer, Margaret Rose
Slusher, Gracie Lynn
Smith, Carter Bryan
Smith, Carter James
Stath, Brooklyn Ann
Stauter, Zavier Andrew
Steinmetz, Eva Marie
Thomas, Hunter Cordell
Thomas, Olivia Ilene
True, Sonya Marie
Uhlenbrock, Viviana Marie
Wagner, Lileighana Rose
West, Jamison Bryan
Wilhelm, Skylar Rose
Williams, Aidan Patrick-Ryan
Williams, Aiden Kane
Womble, Keaton Louise
Seventh Grade
Bittner, Avery Lee
Bolser, Isabelle Jade
Bond, Benjamin Lee-Licking
Boone, Payton Roshell
Carter, Seth Aaron
Cisneros-Hernandez, Melissa Nahomy
Cole, Jaxon Robert
Cox, Jared Lee
Darringer, Alayna Jo
Emley, Caleb Gabriel
Etter, Samantha Morgan
Fox, Deegan Parker
Gambrel, Lily Alexis
Girdler, Kylee Marie
Hartmann, Owen James
Hengehold, Isaac Scott
Hiltz, Abram August
Hubbard, Jaylee Joann-Kay
Huber, Lauryn Ernst
Hughes, Cameron Elizabeth
Inderhees, Lucas Brian
Karaus, Mitchell Lee
Kincer, Joseph Dean
Kinnemeyer, John Ryder
Knapp, Kasey Marie
Kruse, Julianna Nicole
Leihgeber, Teagan Paige
Lewis, Courtney Evelyn
Lewis, Eva Christine
Lunsford, Ray
Martin, Prestyn Layne
Mayer, Leah Grace
Mcdowell, Summer Lee
Meadows, Mason Timothy
Merk, Brent Joseph
Minges, Ryan Gary
Moore, Alexander Lee
Mueller, Noah Mathew
Murphy, Natalie AnnaMarie
Nowlin, Emmarie Lynn
O’Connor, Molly Katherine
Penning, Rylee Elizabeth
Rack, Hailey Madison
Re, Allison Jean
Renck, Avery Rose
Rowe, Timothy Robert
Ruberg, Jackson Daniel
Sams, Benjamin Thomas
Schwab, Dorothy Christine
Schwegman, Olivia Rose
Scully, Charlotte Ella
Seal, Avery Rose
Sillis, Thomas Paul
Smith, Camryn Marie
Steele, Owen Stephen-Michael
Stone, Ayla Rebekah
Struble, Reid Douglas
Verme, Collin Michael
Westerfeld, Mayson Marie
Wiesman, Jacob Andrew
Wilson, Aiden Michael
Wilson, Taliana Elise
Wirsch, Nathaniel Michael
Wynn, Ethan Andrew
Sixth Grade
Ankenman, Aislyn Kean
Barrow, Andrew Donald
Beccaccio, Ace Michael
Beier, Braxton Richard
Bolger, Andrew James
Bolser, Sophia Christine
Brians, Lillian Ann
Bruner, Eva Lyn
Bullock, Sophia Marie
Burdette, Evan Ridener
Burke, Michael David
Campbell, Tristen Paul
Davis, Lucas Robert-James
Dehne, Rose Helen
Delly-Jones, Luciano Nikai
Dick, Tahlia Grace
Dole, Jada Taylor
Draper, Griffin Jansen
Ferguson, Jessica Mackenzie
Floyd, Jadon Michelangelo
Fox, Leah Marie
Gilbreath, Walter Virgil
Grant, Kyle Denver
Hardwick, Adrianna Marie
Hartmann, Addison Grace
Herzner, Evan Alexander
Hilliker, Cameron Grace
Hoover-Orcutt, Gracie Rose
Hornberger, Maxwell Bradley
Jones, Isabella Ember
Kelley, Taylor Riley
Kirchgassner, Natalie Mae
Koth, Tate James
Lacey, Ryann Elizabeth
Lainhart, Kaci Ann
Lee, Jonathan Thomas
Lewis, Andrew Patrick
Mcadams, Addison Noelle
Mcadams, Gage Eric
McIntosh-Waples, Lillian Grace
Melton, Elizabeth Rochelle
Montanez Betancourt, Kayla Paola
Morel, Anna Marie
Neiheisel, Jacob Kristopher
Parks, Sonja Gale
Penning, Reese Nicole
Pilcher, Sarinity Renee-Faith
Pleiman, Alyssia Jayden
Pritchard, Benjamin Todd
Randolph, Elizabeth Kay
Roberts, Jackson Timothy
Roope, Ella Josephine
Rosenberger, Levi James
Roth, Gracie Mae
Ryan, Kaleb Patrick
Schneider, Mason Daniel
Sebastian, Troy Vaughn
Shelton, Mya Rose
Shuler, Cameron Dean
Smith, Lilian Elizabeth
Sommer, Alexus Anne
Sullivan, Kameryn Sue
Sundbye, Hunter Dominick
Taylor, Kennedy Elise
Terry, Emma Grace
Webb, Sydney A
Weber, Madelyn Sue
Wells, Jackson Christopher
Wertz, Laela Diane
Wheat, Solomon Jones
White, Rylynn Michelle
Williams, Cameron Hunter
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