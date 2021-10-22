Exemplary Honor Roll

Eighth Grade

Anthony, Hadlee Rose

Bentley, Callie Marie

Blanton, Danielle Lee

Brandenburg, Adam James

Bunner, Kennedy Elizabeth-Jane

Callaway, Brayden Allen

Campbell, Savannah Rachelle

Collins, Brady Tyler

Collins, Ryley Allen

Combs, Charleigh Elizabeth

Cross, Savannah Alexis

Dastillung, Ryan David

Daugherty, Maximus Benson

Davidson, Josalyn Faith

Delly-Jones, Carlos Augusto

Dillaha, Slade Liam

Eger, Livia Elyse

Ely, Kaitlyn Marie

Eppinghoff, Jacob Daniel

Euson, Nyden Matthew

Farmer, Luke Clifton

Fields, Ayla May

Grubbs, Cole William

Hartman, Andrew James

Hensley, Chloe Marie

Hofer, Saydee Elizabeth

Hornbach, Emma Mary

Hotze, Paige Marie

Hutchins, Cameron David

Hutzel, Elijah Thomas

Inman, Ryan Joseph

Jackson, Connor Scott

Jackson, Mia Michelle

Jankovsky, Elle Elizabeth

Kaeser, Khloe Belle

Kyle, Madelynn Marie

Lacey, Gabriel Benjamin

Ledbetter, Noah Garrett

Lemmel, Avigail Grace

Lyness, Samuel James

Martin, Seth Patrick

Mayer, Maria Magdelynn

Middleton, Tyler George

Miller, Tyson Isaac

Mitts, Emily Jean

Nagel, Luke Daniel

Niese, Elly Bernita

Noel, Madison Rayne

O’Harra, Caden Joseph

Parr, Thomas Patrick-Gerard

Pflum, Adam Jonathan

Pies, Rowan Jo

Reddell, Madelyn Sophia

Riehle, Cody Lewis

Rimstidt, Penelope Rose

Roberts, Breyen Matthew

Roth, Carson Timothy

Ruwe, Madeleine Joy

Schneider, Ava Elizabeth

Schummer, George Sebastian

Scudder, Carson Sue

Sehlhorst, Elijah Anthony

Sierra, Nick F

South, Julianne Liang

Stenger, Emily Catherine

Stenger, Tyler Matthew

Stephenson, Brady Joseph

Struble, Lexi Olivia

Timon, Henry Paul

Toney, Leah Faith

Tully, Bailey Lynn

Viel, Kaitlyn Jayne

Vogelgesang, Ava Rose

Wells, Lillian Jasmin

Wilhelm, Selene Gisele

Williams, Brooke Madison

Williams, Ciara Kaylee

Williams, Peter James

Wilson, Brogan Lee

Zavaleta, Christopher Conner

Zinser, Peyton Ann

Seventh Grade

Allison, Cole George

Bailey, Andrew Edward

Beck, Keaton Marcus

Bennett, Lillian Faith

Bley, Jillian Renee

Bolinger, Michael Layne

Botts, Cambryn Elise

Brown, Noah Allan

Burke, Madeline Rose

Cable, Avery Marie

Carpenter, Allison Christine

Coffman, Liam Schroeder

Cole, Camille Marie

Corlett, Ryan Lucas

Craven, Riley Margaret

Crimmel, Jonas Hayden

Crouse, Norah Rose

Detlaff, Avanna Suzanne

Duncan, Grace Elizabeth

Fellure, Emily Ellen

Foster, Taylor James

Fuernstein, Colton Wayne

Galey, Ashtyn Jade

Galvin, Jacob Todd

Gorman, Taylor Mia

Harrill, Brooke Leigh

Hayes, Ellie Ana

Johnson, Taylor Marie

Keck, Vincent Thomas

Kraus, Noah Charles

Kreimer, Samuel Joseph

Lyness, Macy Rose

Meadows, Kaleigh Collette

Mersmann, Owen Jeffrey

Metcalf, Emersyn Elizabeth

Nobbe, Bo Douglas

Reis, Brayeden Michael

Retzki, Acelynn Reece

Reynolds, Cole Thomas

Riley, Reagan Maria

Rullman, Aaron Jacob

Schummer, Owen Clyde

Simpson, Parker Lee

Snook, Ace Kevin

Sommer, Taylor Rae

Spencer, Cooper Jeffrey

Stapleton, Rylie Nicole

Stenger, Josephine Byrd

Sterwerf, Blake Matthew

Tischbein, Samuel Ryder

Trossman, Harper Jo

Wagner, Ella Autumn

Weber, Elena Aleece

Weiler, Jena Mae

Werner, Owen Michael

Wilhelm, John Arthur

Workman, Bethani Lynn

Sixth Grade

Aichele, Peyton Marie

Albrinck, Heather Marie

Barrett, Callie Rose

Bien, Katelyn Elisabeth

Bischoff, Colt Anthony

Bittner, Addelyn Ann

Blomer, Miley Kaylin

Botts, Brooklyn Nicole

Brackett, Kyan Scott

Brayton, Mathias Henry

Burton, Page Ruby

Chambers, Tytan Doss

Ciamarra, Aubrey Christine

Clark, Isaac Cole

Cleary, Gabrielle Marie

Collins, Gracie Lyric

Combs, Ja’kobie Garrison

Cookendorfer, Alaina Lynn

Creek, Sadie Marie

Crisman, Sophia Faith

Davis, Carlie Ann

Dawley, Dakota Mary-Jane

Dawley, Dustine Madison

Donawerth, Alyssa Rose

Dudley, Kyleigh Renee

Duncan, Josephine Marie

Eaglin, Maxwell Ryan

Engel, Jackson Philip

Evans, Addisyn Marsha

Fey, Alexandra Fiona

Fliehman, Jaxon Ryan

Fox, Devin Reed

Franz, Jackson William

Graf, William James

Greer, Adalynn Grace

Hartman, Samuel Dean

Hoffman, Henry Christopher

Hofmann, Lucas Frank

Hornbach, Maggie Ann

Jankovsky, Colton Otto

Johnson, Liam Brennen

Kaiser, Kelsey Paige

Kantner, Bryson Scott

Koth, Kelsey Reese

Kuhn, Ashley Leigh

Kyle, Taylor David-Martin

Lewis, Molly Jo

Mccarty, Nora Jo

Miller, David Matthew

Mitchell, Hunter Thomas

Moore, Cheyenne Rose

Morel, Kaylee Sue

Nagel, Adam Thomas

Neltner, Leander Jefferson

Nix, Haydn Bradley

Prifogle, Kale David

Ransick, Autumn Pearl

Reifel, Katelynn Rose

Rizzo, Logan Thomas

Robbins, Payton Lynn

Ruebusch, Kayla Marie

Ruff, Noah William

Schebler, Ayden Henry

Schmieg, Thomas Craig

Schultz, Addalynn Ann

Scudder, Cohen Dennis

Shartzer, Anna Grace

Shumate, Morgan Kay

Smiley, Arthur Joseph

Smith, Jack William

Stenger, Eleanor Marie

Stenger, Mia D

Stenger, Natalie Christine

TRUE, Saphire Nicole

Tully, Collin Thomas

Walter, Preslee Ann

Washum, Ava Grace

Weldishofer, Landon Michael

Wolf, Josie Lynn

Wuestefeld, Jayden Morgan

Honor Roll

Eighth Grade

Adams, Ava Victoriarose

Bonel, Isabella Marie

Brown, Madison Nicole

Bumgardner, Audrey Anne

Chambers, Tank Jaggar-Douglas

Cheek, Aidan Cole

Cole, Victoria Elizabeth

Cross, Abigail Marie

Crouch, Jeremy Thomas

Daniels, David Paul

Daugherty, Madeline Ann

Dawson, Shelby Rae

Draper, Tanner Michael

Earnshaw, Kendra Robin

Edmonds-DeJesus, Lilian Ada-Marie

Ensinger, Taylor Julia

Feller, Paxten Pearl

Frazier, Allyson Nicole

Harmeyer, Faith Marie

Harris, Natalie Nicole

Herbert, Onika Rose

Hess, Cailyn Delaney

Hodge, Aubryana Jade

Horton, Ava Rosalina

Hutchins, Brandon Michael

Kahny, Leland Timothy

Karle, Gabrielle Susan

Kelsey, Kylie Elizabeth

Koehler, Cecilia Marie

Konerman, Kylie Renee

Lengerich, Lila Colleen

Lewis, Colton Joshua

Littleton, Aliyah Yoneko

Lutz, Jake Randy

Makrancy, Austin Stephen

Mayer, Aaron Matthew

Metzger, Joshua Phillip

Morrison, Evelyn Marie

Offenbacker, Chloe Jean-Anne

Olsen, Charles Joseph

Osterman, Gavin David

Powers, Payton Robin

Reany, Riley Addison

Robbins, Audrey Marie

Schwab, Simon Lawrence

Shartzer, Margaret Rose

Slusher, Gracie Lynn

Smith, Carter Bryan

Smith, Carter James

Stath, Brooklyn Ann

Stauter, Zavier Andrew

Steinmetz, Eva Marie

Thomas, Hunter Cordell

Thomas, Olivia Ilene

True, Sonya Marie

Uhlenbrock, Viviana Marie

Wagner, Lileighana Rose

West, Jamison Bryan

Wilhelm, Skylar Rose

Williams, Aidan Patrick-Ryan

Williams, Aiden Kane

Womble, Keaton Louise

Seventh Grade

Bittner, Avery Lee

Bolser, Isabelle Jade

Bond, Benjamin Lee-Licking

Boone, Payton Roshell

Carter, Seth Aaron

Cisneros-Hernandez, Melissa Nahomy

Cole, Jaxon Robert

Cox, Jared Lee

Darringer, Alayna Jo

Emley, Caleb Gabriel

Etter, Samantha Morgan

Fox, Deegan Parker

Gambrel, Lily Alexis

Girdler, Kylee Marie

Hartmann, Owen James

Hengehold, Isaac Scott

Hiltz, Abram August

Hubbard, Jaylee Joann-Kay

Huber, Lauryn Ernst

Hughes, Cameron Elizabeth

Inderhees, Lucas Brian

Karaus, Mitchell Lee

Kincer, Joseph Dean

Kinnemeyer, John Ryder

Knapp, Kasey Marie

Kruse, Julianna Nicole

Leihgeber, Teagan Paige

Lewis, Courtney Evelyn

Lewis, Eva Christine

Lunsford, Ray

Martin, Prestyn Layne

Mayer, Leah Grace

Mcdowell, Summer Lee

Meadows, Mason Timothy

Merk, Brent Joseph

Minges, Ryan Gary

Moore, Alexander Lee

Mueller, Noah Mathew

Murphy, Natalie AnnaMarie

Nowlin, Emmarie Lynn

O’Connor, Molly Katherine

Penning, Rylee Elizabeth

Rack, Hailey Madison

Re, Allison Jean

Renck, Avery Rose

Rowe, Timothy Robert

Ruberg, Jackson Daniel

Sams, Benjamin Thomas

Schwab, Dorothy Christine

Schwegman, Olivia Rose

Scully, Charlotte Ella

Seal, Avery Rose

Sillis, Thomas Paul

Smith, Camryn Marie

Steele, Owen Stephen-Michael

Stone, Ayla Rebekah

Struble, Reid Douglas

Verme, Collin Michael

Westerfeld, Mayson Marie

Wiesman, Jacob Andrew

Wilson, Aiden Michael

Wilson, Taliana Elise

Wirsch, Nathaniel Michael

Wynn, Ethan Andrew

Sixth Grade

Ankenman, Aislyn Kean

Barrow, Andrew Donald

Beccaccio, Ace Michael

Beier, Braxton Richard

Bolger, Andrew James

Bolser, Sophia Christine

Brians, Lillian Ann

Bruner, Eva Lyn

Bullock, Sophia Marie

Burdette, Evan Ridener

Burke, Michael David

Campbell, Tristen Paul

Davis, Lucas Robert-James

Dehne, Rose Helen

Delly-Jones, Luciano Nikai

Dick, Tahlia Grace

Dole, Jada Taylor

Draper, Griffin Jansen

Ferguson, Jessica Mackenzie

Floyd, Jadon Michelangelo

Fox, Leah Marie

Gilbreath, Walter Virgil

Grant, Kyle Denver

Hardwick, Adrianna Marie

Hartmann, Addison Grace

Herzner, Evan Alexander

Hilliker, Cameron Grace

Hoover-Orcutt, Gracie Rose

Hornberger, Maxwell Bradley

Jones, Isabella Ember

Kelley, Taylor Riley

Kirchgassner, Natalie Mae

Koth, Tate James

Lacey, Ryann Elizabeth

Lainhart, Kaci Ann

Lee, Jonathan Thomas

Lewis, Andrew Patrick

Mcadams, Addison Noelle

Mcadams, Gage Eric

McIntosh-Waples, Lillian Grace

Melton, Elizabeth Rochelle

Montanez Betancourt, Kayla Paola

Morel, Anna Marie

Neiheisel, Jacob Kristopher

Parks, Sonja Gale

Penning, Reese Nicole

Pilcher, Sarinity Renee-Faith

Pleiman, Alyssia Jayden

Pritchard, Benjamin Todd

Randolph, Elizabeth Kay

Roberts, Jackson Timothy

Roope, Ella Josephine

Rosenberger, Levi James

Roth, Gracie Mae

Ryan, Kaleb Patrick

Schneider, Mason Daniel

Sebastian, Troy Vaughn

Shelton, Mya Rose

Shuler, Cameron Dean

Smith, Lilian Elizabeth

Sommer, Alexus Anne

Sullivan, Kameryn Sue

Sundbye, Hunter Dominick

Taylor, Kennedy Elise

Terry, Emma Grace

Webb, Sydney A

Weber, Madelyn Sue

Wells, Jackson Christopher

Wertz, Laela Diane

Wheat, Solomon Jones

White, Rylynn Michelle

Williams, Cameron Hunter

Contact Aaron Kirchoff at aaron.kirchoff@greensburgdailynews.com

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