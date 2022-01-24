Quarter 2

All “A”

Grade 6

Kahlen Marie Adams

Gabriella Grace Baluyot

Aubrie Dawn Barnes-Pettit

Addison Grace Bennett

Jack Evan Bennett

Max Benjamin Buening

Phoebe Denise Campbell

Samuel Nathan Crowell

Gabrielle Rosa Dick

Audra Jane Gehl

Carley Grace Goss

John Maxwell Grimes

James Alvin Harmeyer

Jesse James Harper

Tate Owen Hellmich

Becky Huang

Anna Rose Hunter

Mallory Kay Mains

Kendall Jane Mathews

Jenna Brynn Meyer

Levi Douglas Muckerheide

Brennan Parker Noah

Eli Daniel Rayles

Adrien James Shrader

Desirae Ann Slavey

Haleigh Elizabeth Stewart

Alivia Ann Weber

Madison Olivia Weldishofer

Harrison Yu

Jordan Alexandra Zachary

Grade 7

Lily Sofvia Acra

Adelle Grace Bainbridge

Brianna Marie Berkemeier

Madison Reese Bowles

Addison Hope Britton

Paula Michelle Clement

Ethan Matthew Clifford

Connor Scott Crank

Lilian Grace Diaz

Aidyn Christopher Easley

Anna Marie Elizabeth Hackman

Kirkley Montgomery Lowe

Mason James Mcnulty

Isaiah Nathaniel Muncie

Bretta Jade Nix

Logan George Ortman

Colin Graham Osborn

Kadence Alana Rich

Harper K Robinson

Ava Lynne Roszelle

Sophia Lorraine Salinas-Nogueras

Brody Douglas Sanders

Ethan Rayne Scheidler

Logan Michael Simpson

Riley Sue Springmeyer

Adriane Layne Swineford

Leia M Terry

Evan Brandt Tungate

William Tuttle

Elizabeth Madison Walden

Quinton Augustine Walker

Chloe Ann Wentzel

Grade 8

Elizabeth Jane Balser

Zackery David Blodgett

Evangeline Rachel Audrey Campbell

Xavier Andrew Cassis

Mya Noel Comer

Alexis Mae Couch

Chloe Elizabeth Dick

Luke Joseph Dwenger

Kaeli Reese Gindling

Jake Graves

Mary Renee Harmon

Ainsley Marie Harris

Lexiyne Danielle Harris

Madeline Elizabeth Haviland

Averi Lynn Helms

Lydia Gracelynn Hersley

Madelyn Dale Huff

Brenley Reese Jameson

Mackenzie Leeann Keihn

Emma Kay Olive Kuntz

Shakiya Renae Elizabeth Lutz

John Logan Meyer

Robert Kameron Parkison

Anika Noelle Poling

Alyson Michelle Powers

Madeline Camille Shrader

Ethan Smith

Kloey Victoria Taylor

Carmen Shatan Thackery

Corbin Nicholas Thackery

Ava Marie Watson

Tyler Reed Williams

Cayley Rachelle Wolferst

“A & B”

Grade 6

Joshua Duane Alexander

Lillyanne Mae Anderson

Carson Philip Beagle

Brody Owen Bedel

Kelsi Dalynn Bell

Makayla Sue-Jean Bevington

Ethan Ray Blodgett

Mason Reid Bowling

Savannah Mckenzie Bryant

Peyton Carlson

Cennady Ann Caswell

Alexis Nichole Dolan

Nolan Crawford Ellinger

Matthew Scott Fields

Jessica Ruth Gauck

Riley Madison Herbert

Mason Grant Herpel

Audrina Rae Hobbs

Kennedy Rae Hoyt

Lillian Audrey Hunter

Hazel Kyrie Jones

Colton Riley Mccalvin

Raieghlynn Abbigail Metz

Phoenix Davyn Morrow

Grace E Mozingo

Skyler Wayne Ogle

Gianna Nayleine Perez

Jozey Alexis Powers

Kylee Ryann Powers

Elexis Jane Ruble

Scarlett Mary Ann Schoettmer

Tessa Marie Schott

Allie Claire Schroeder

Dalton Richard Slaughter

Addisten Marie Smith

Stryker Jason Steckel

Adrienne Elizabeth Swango

Chevy Rose Tomlinson

Aiden Michael Tuttle

Alysson Summer Lee Underhill

Brooklyn Michelle White

Kaedyn Lee Ray Wright

Grade 7

Ashton Drake Adkins

Aiden Micheal Ashby

Parker Ray Asher

Cayden Paul Beagle

Zoey Kirstein Beck

Ethan Wayne Bishop

Madalynn Lucille Brewsaugh

Payton G Bright

Haylie Renae Cameron

Bryson James Chilton

Ian Robert Dickson

Addyson Renea Dolan

Dakota Lane Dunbar-Lowe

Allison Marie Duncan

Justin Jeremiah Follmer

Macenzy Lanay Griffin

Marisa Joyce Griffith

Emma Jayne Herbert

Brooklyn Olivia Hess

Victoria Ann Hoffman

Zachery Robert Hogue

Nicholas Matthew Hunter

Tinley Michelle Klene

Charlee Madison Land

Wyatt Lemus

Kane Allen Lewis

Keegan Mark Lewis

Rachel Louise Lipps

Myles Tilton Mckinsey

Addison Rose Meyer

Jacoby Miller

Madison Leeann Moles

Gracelyn Joy Moore

Jaylyn Renee Muncy

Sydney Elizabeth Niese

Trinity Ann Pea

Emma Elizabeth Ralston

Oliver Arthur Reese

Elizabeth Danielle Lynn Richards

Roma Louise Robbins

Clarabelle Joan Schoettmer

Mackenzie Lee Schwering

Holden Layne Shera

Adreah Heaven Spangler

Victoria Ann Stier

Isabella Nicole Taylor

Benjamin Jacob Townsend

Nicholas A Wagner

Bobbie Westerfeld

Madison Geree Williams

Ashton Dale Winchester

Grade 8

Bryson Hugh Abplanalp

Jeremiah Ramon Alexander

Brayden Steven Austin

Tyson David Bockover

Brionna Paige Cain

Gaige Edward Charles

Sahara Dawn Charles

Adrien Michael Christman

Bailey Ann Clark

Lillian Tatum Coghill

Korbin Alan Conwell

Austin Michael Cruz

Devon Cole Donoghue

Jacob Duerstock

Haylee Lynn Elliott

Alexander Robert Forbes

Addison Elizabeth Frensemeier

Amber M Gallaway

Ayden Lee Gullette

Luke Hoeing

Carson Robert William Kilgore

Olivia Maire Krieger

Klein Richard Lowe

Katelyn Marie Mcfarland

Lillian Lenora Murray

Leo Joseph Nicholson

Malakai Maynard Nicolaides

Maddox Lee Openshaw

Madison Suzanne Ortman

Jason Michael Pelsor

Jada Phillips

Alejandra Razo Hernandez

Isabelle Leona Jo Sallee

George Hunter Slaven

Brayden William Slavey

Zavier Edwin Smith

Karson Richard Templeton

Jaylin Thornton

Stephanie Villalva Baeza

Chase Walsman

- Information provided

Tags

Trending Video

Recommended for you