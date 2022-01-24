Quarter 2
All “A”
Grade 6
Kahlen Marie Adams
Gabriella Grace Baluyot
Aubrie Dawn Barnes-Pettit
Addison Grace Bennett
Jack Evan Bennett
Max Benjamin Buening
Phoebe Denise Campbell
Samuel Nathan Crowell
Gabrielle Rosa Dick
Audra Jane Gehl
Carley Grace Goss
John Maxwell Grimes
James Alvin Harmeyer
Jesse James Harper
Tate Owen Hellmich
Becky Huang
Anna Rose Hunter
Mallory Kay Mains
Kendall Jane Mathews
Jenna Brynn Meyer
Levi Douglas Muckerheide
Brennan Parker Noah
Eli Daniel Rayles
Adrien James Shrader
Desirae Ann Slavey
Haleigh Elizabeth Stewart
Alivia Ann Weber
Madison Olivia Weldishofer
Harrison Yu
Jordan Alexandra Zachary
Grade 7
Lily Sofvia Acra
Adelle Grace Bainbridge
Brianna Marie Berkemeier
Madison Reese Bowles
Addison Hope Britton
Paula Michelle Clement
Ethan Matthew Clifford
Connor Scott Crank
Lilian Grace Diaz
Aidyn Christopher Easley
Anna Marie Elizabeth Hackman
Kirkley Montgomery Lowe
Mason James Mcnulty
Isaiah Nathaniel Muncie
Bretta Jade Nix
Logan George Ortman
Colin Graham Osborn
Kadence Alana Rich
Harper K Robinson
Ava Lynne Roszelle
Sophia Lorraine Salinas-Nogueras
Brody Douglas Sanders
Ethan Rayne Scheidler
Logan Michael Simpson
Riley Sue Springmeyer
Adriane Layne Swineford
Leia M Terry
Evan Brandt Tungate
William Tuttle
Elizabeth Madison Walden
Quinton Augustine Walker
Chloe Ann Wentzel
Grade 8
Elizabeth Jane Balser
Zackery David Blodgett
Evangeline Rachel Audrey Campbell
Xavier Andrew Cassis
Mya Noel Comer
Alexis Mae Couch
Chloe Elizabeth Dick
Luke Joseph Dwenger
Kaeli Reese Gindling
Jake Graves
Mary Renee Harmon
Ainsley Marie Harris
Lexiyne Danielle Harris
Madeline Elizabeth Haviland
Averi Lynn Helms
Lydia Gracelynn Hersley
Madelyn Dale Huff
Brenley Reese Jameson
Mackenzie Leeann Keihn
Emma Kay Olive Kuntz
Shakiya Renae Elizabeth Lutz
John Logan Meyer
Robert Kameron Parkison
Anika Noelle Poling
Alyson Michelle Powers
Madeline Camille Shrader
Ethan Smith
Kloey Victoria Taylor
Carmen Shatan Thackery
Corbin Nicholas Thackery
Ava Marie Watson
Tyler Reed Williams
Cayley Rachelle Wolferst
“A & B”
Grade 6
Joshua Duane Alexander
Lillyanne Mae Anderson
Carson Philip Beagle
Brody Owen Bedel
Kelsi Dalynn Bell
Makayla Sue-Jean Bevington
Ethan Ray Blodgett
Mason Reid Bowling
Savannah Mckenzie Bryant
Peyton Carlson
Cennady Ann Caswell
Alexis Nichole Dolan
Nolan Crawford Ellinger
Matthew Scott Fields
Jessica Ruth Gauck
Riley Madison Herbert
Mason Grant Herpel
Audrina Rae Hobbs
Kennedy Rae Hoyt
Lillian Audrey Hunter
Hazel Kyrie Jones
Colton Riley Mccalvin
Raieghlynn Abbigail Metz
Phoenix Davyn Morrow
Grace E Mozingo
Skyler Wayne Ogle
Gianna Nayleine Perez
Jozey Alexis Powers
Kylee Ryann Powers
Elexis Jane Ruble
Scarlett Mary Ann Schoettmer
Tessa Marie Schott
Allie Claire Schroeder
Dalton Richard Slaughter
Addisten Marie Smith
Stryker Jason Steckel
Adrienne Elizabeth Swango
Chevy Rose Tomlinson
Aiden Michael Tuttle
Alysson Summer Lee Underhill
Brooklyn Michelle White
Kaedyn Lee Ray Wright
Grade 7
Ashton Drake Adkins
Aiden Micheal Ashby
Parker Ray Asher
Cayden Paul Beagle
Zoey Kirstein Beck
Ethan Wayne Bishop
Madalynn Lucille Brewsaugh
Payton G Bright
Haylie Renae Cameron
Bryson James Chilton
Ian Robert Dickson
Addyson Renea Dolan
Dakota Lane Dunbar-Lowe
Allison Marie Duncan
Justin Jeremiah Follmer
Macenzy Lanay Griffin
Marisa Joyce Griffith
Emma Jayne Herbert
Brooklyn Olivia Hess
Victoria Ann Hoffman
Zachery Robert Hogue
Nicholas Matthew Hunter
Tinley Michelle Klene
Charlee Madison Land
Wyatt Lemus
Kane Allen Lewis
Keegan Mark Lewis
Rachel Louise Lipps
Myles Tilton Mckinsey
Addison Rose Meyer
Jacoby Miller
Madison Leeann Moles
Gracelyn Joy Moore
Jaylyn Renee Muncy
Sydney Elizabeth Niese
Trinity Ann Pea
Emma Elizabeth Ralston
Oliver Arthur Reese
Elizabeth Danielle Lynn Richards
Roma Louise Robbins
Clarabelle Joan Schoettmer
Mackenzie Lee Schwering
Holden Layne Shera
Adreah Heaven Spangler
Victoria Ann Stier
Isabella Nicole Taylor
Benjamin Jacob Townsend
Nicholas A Wagner
Bobbie Westerfeld
Madison Geree Williams
Ashton Dale Winchester
Grade 8
Bryson Hugh Abplanalp
Jeremiah Ramon Alexander
Brayden Steven Austin
Tyson David Bockover
Brionna Paige Cain
Gaige Edward Charles
Sahara Dawn Charles
Adrien Michael Christman
Bailey Ann Clark
Lillian Tatum Coghill
Korbin Alan Conwell
Austin Michael Cruz
Devon Cole Donoghue
Jacob Duerstock
Haylee Lynn Elliott
Alexander Robert Forbes
Addison Elizabeth Frensemeier
Amber M Gallaway
Ayden Lee Gullette
Luke Hoeing
Carson Robert William Kilgore
Olivia Maire Krieger
Klein Richard Lowe
Katelyn Marie Mcfarland
Lillian Lenora Murray
Leo Joseph Nicholson
Malakai Maynard Nicolaides
Maddox Lee Openshaw
Madison Suzanne Ortman
Jason Michael Pelsor
Jada Phillips
Alejandra Razo Hernandez
Isabelle Leona Jo Sallee
George Hunter Slaven
Brayden William Slavey
Zavier Edwin Smith
Karson Richard Templeton
Jaylin Thornton
Stephanie Villalva Baeza
Chase Walsman
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