1ST NINE WEEKS

A HONOR ROLL

GRADE 6

ABPLANALP, BRYSON HUGH

BALSER, ELIZABETH JANE

BLODGETT, ZACKERY DAVID

COMER, MYA NOEL

DWENGER, LUKE JOSEPH

FORBES, ALEXANDER ROBERT

GINDLING, KAELI REESE

GRAVES, JAKE

HARMON, MARY RENEE

HARRIS, LEXIYNE DANIELLE

HELMS, AVERI LYNN

HERSLEY, LYDIA GRACELYNN

JAMESON, BRENLEY REESE

MANEK, RYKER WAYNE

ORTMAN, MADISON SUZANNE

PARKISON, ROBERT KAMERON

POLING, ANIKA NOELLE

POWERS, ALYSON MICHELLE

SHRADER, MADELINE CAMILLE

TAYLOR, KLOEY VICTORIA

THACKERY, CARMEN SHATAN

VILLALVA BAEZA, STEPHANIE

WATSON, AVA MARIE

WILLIAMS, TYLER REED

WOLFERST, CAYLEY RACHELLE

A HONOR ROLL

GRADE 7

BURFORD, SOPHIA GRACE

CLARK, BROOKLYN TAYLOR

DANFORTH, SAVANNAH GRACE

DEBIASE, LOGAN ANTHONY

DUNCAN, TRISTAN MICHAEL

EMERY, BRAYDEN LEE

GOSS, HALEY NICOLE

HARRIS, PAXTON D

HELLMICH, CARTER WYATT

HUNTER, MADDOX SCOTT

KOORS, ELLA GRACE

MCKINSEY, JACK MICHAEL

MCQUEEN, EMMA LOU

MESSER, RYLAN ALEXANDER

MORLAN, MADISYN RENEE

PHILLIPS, AMALEA RAE

POWERS, MARISSA RENEE

SCRIPTURE, SAYLOR WREN

SEAL, ZOEY L

SMITH, GENEVIEVE MICHELLE

STAUFFACHER, CHARLES MICHAEL

TEKULVE, CHASE JAMES

WEST, LEAH NICOLE

WILKISON, MYLIE ANGELOU

YOUNG, BAYLEE RENAE-MARIE

A HONOR ROLL

GRADE 8

BARNES-PETTIT, ADDISON LEE

BEDEL, HANNAH MARIE

BULTMAN, MACY OLAVAE

CLIFFORD, WYATT THOMAS

CORYA, LILLY ELLA TAYLOR

CROWELL, HANNAH JOY

DAVIS, TRENTEN WILLIAM

DWENGER, TYLER MICHAEL

GUILLORY, DOMINIQUE ARIANA

HAYCOCK, LEAH PAIGE

HOFER, RYLEE NICOLE

HOYT, KAYDENCE MARIE

JONES, ZOE MARIE

LEAP, EMMA KAY

LEAP, MAGGIE MAE

LITMER, ADRIANNA LYNN

PATEL, DHRUVA

PONSLER, MADISON BROOKE

RICHARDS, MOLLY RAE

SCHWARTZ, CAMERON JAMES

TAYLOR, JAKE THURMAN

UNDERHILL, ADAM KIRILL

VERZO, FRANCHESCA RUTH

WENTZEL, MEILA AVRIONNA

WESTERFELD, AALIYAH LAKIAH

WILLIAMS, COOPER HUNTER

WORKMAN, LELAND J

A/B HONOR ROLL

GRADE 6

ALEXANDER, JEREMIAH RAMON

BOCKOVER, TYSON DAVID

CAIN, BRIONNA PAIGE

CAIN, MACKENZIE LEE

CASSIS, SOPHIA BELLE

CASSIS, SYDNEY CORINNE

CASSIS, XAVIER ANDREW

CHAMBERS, ANNABELLE MARIE

CLARK, BAILEY ANN

COGHILL, LILLIAN TATUM

CONWELL, KORBIN ALAN

COUCH, ALEXIS MAE

CRUZ, AUSTIN MICHAEL

DICK, CHLOE ELIZABETH

ELLIOTT, HAYLEE LYNN

FOERSTER, KEEGAN ROBERT

GALLAWAY, AMBER M

GULLETTE, AYDEN LEE

GUZMAN, ASTRID M

HARRIS, AINSLEY MARIE

HAVILAND, MADELINE ELIZABETH

HESS, DANTE DESIMUS

HOSTETLER, EMMA IZABELLE

HOWARD, ADAM LEE

HUFF, MADELYN DALE

KIDD, KENDALL SCOTT

KILBURN, OLIVIA PAIGE

KILGORE, CARSON ROBERT WILLIAM

KOYAMA, RIO

KRAHN, JAYLYNNE RENEIGH

KRIEGER, OLIVIA MAIRE

KUNTZ, EMMA KAY OLIVE

LOWE, KLEIN RICHARD

MCLEAN, NICOLE JEAN

MERRITT, VICTORIA ELLEN

NICHOLSON, LEO JOSEPH

PHILLIPS, JADA

RUIZ, DEANDRAE

SALLEE, ISABELLE LEONA JO

SCUDDER, LILLIAN G

SLAVEN, GEORGE HUNTER

STROMBERG, ELLA KATHRYN

TEMPLETON, KARSON RICHARD

THACKERY, CORBIN NICHOLAS

THORNTON, JAYLIN

VAZQUEZ, HAILEY NICOLE

WHITAKER, AVERY NICOLE

WOOTEN, KEEGAN LEE

WRIGHT, AIDEN JACOB

YOUNGMAN, CHASE NATHANIEL

ZAPFE, SHELBY FAITH

GRADE 7

GRADE 7

ACRA, BRANT CARVER

ACTON, KADEN M

AUSTIN, AVA

BAIER, EMMA

BALL, YANAMARIE DONNA

BALUYOT, ALEXXIS DAWN

BARRIGER, NATHAN BRADLEE

BEAGLE, CONNER MICHAEL

BEAVER, MAURICE MICHAEL

BEVINGTON, MADISON SUZANN

BOERSMA, MIRIAM RUTH

BROWN, ELIJAH THOMAS

CAIN, BRANDY M NICOLE

CAPPER, DAMIEN JAMES

CLEVENGER, EVALYNNE JOAN

COY, LANCE MARCUS

DODD, ASHTON DEVON

DYER, REESE ASHLYN

EBBING, MACKENZIE RENEE

FARIS, LANEY ELIZA

FIELDS, KYRA SUZANNE

FOLLMER, ABIGAIL MARIE

FOLSOM, LANDEN CHRISTOPHER

FUGATE, MICHAEL RAY

GAUCK, VICTORIA LYNN

GRAMMAN, TIFFANI LYN

GRANGER, AURORA RAYNE

GRAY, KHARMYN EULLA-JO

GRIMES, OLIVIA NELL FRANCIS

GROSS, TYLER LOUIS

HAMILTON, ARIANA MARIE

HERPEL, DYLAN JOSEPH

HOSTETLER, TRISTEN PATRICK

HUNGERFORD, REED ALLEN

JACKSON, AARON NICOLUS

JONES, BROOKLYNN MAY

JONES, LILLYAN RENEE

KILGORE, TREVOR JOSEPH BENTON

KROPP, RYLEIGH MORGAN

LEDENIO, ASHLEY KATE B

LOUDIN, CAMDEN M

MAINS, CHRISTOPHER DONN

MAZZETTO, ENRIQUE CARDOSO

MILLER, QUINTON SAMUEL

MOODY TURNER, ALEXIS GRACE

MURRAY, DESIREE TIANA

PUCKETT, BROOKLIN LEE

REDELMAN, KYLER EDWARD

ROBBINS, JOHN MICHAEL

SALLEE, MASON DAVID

SCHROEDER, COLTEN JARRETT

SCHUTTE, GRACE ELIZABETH

SIZEMORE, LILLY HAYDEN

TERRELL, INARA ZURIEL

THACKERY, COHEN EUGENE

TUNGATE, EVA MORGAN

VARNER, CHRISTOPHER KYLE

WALDEN, ALEXANDER HAYDEN

WALTERMAN, RYDER JADON

WEBER, ELAINA MARIE

WHEATLEY, OWEN

WORKMAN, SIMARA LYNN

GRADE 8

ADAMS, BROOKLYNN PAIGE

ADAMS, CARLEE GRACE

ADKINS, JUSTIN DAVID

BARNES, KAILEY ALEXIS

BEAM, MATTHEW MICHAEL

BELL, MAKAYLA ANN

BENEFIEL, JASON ISAAC

BERKEMEIER, CALEB ANDREW

CARPENTER, DAMIAN JAYDEN

CATES, ANGELLA NICOLE

COLLINS, BLAKE RONALD

COMER, JANAE CORRINE

CONDON, ALEXIS MARIE

DUNCAN, CHRISTOPHER STANLEY RAY

EVANS, OLIVIA MAE

FORKERT, SHELBY LYNN

FOSTER, ALLYSON DANIELLE

GORMAN, THOMAS JAMES CHRISTIAN

HADLER, JESSE DANIEL

HELLMICH, LILY MAE

HEMPSTEAD, DILLON REED LAKOTA

HOWARD, PATRICK DYLAN

JACKSON, EMARIE ANN

KEETON, ALEX WILLIAM

KELLER, DAMEON RYAN

KELSO, BRYSON CHRISTOPHER

KOYAMA, MINATO

KULPINSKI, DANIEL JOSEPH

LUTZ, BRADLEY GAGEMICHAEL

MCCORD, CARSON ALEXANDER J

MEADOWS, OWEN MICHAEL

MURRAY, KIANA ANNMARIE

NICOLAIDES, ALLY MONROE

NIESE, ZACHARY WILLIAM

OALDON, JAZMINE MARIE

POWERS, KAYLYNN ROSE

RANKIN, BRAYDEN NATHANIAL

RICKE, BRAYDEN KEITH

ROBINSON, HERMIONE JANE

SEBASTIAN, ABIGAIL PAIGE

SPEARS, RILEY JADEN

SPRINGMEYER, HUNTER MATTHEW

STEELE, CALEB LLOYD

SWANGO, LEXI KENDALL

WOOD, KADAN ALAN

WRIGHT, CALEB

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