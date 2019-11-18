1ST NINE WEEKS
A HONOR ROLL
GRADE 6
ABPLANALP, BRYSON HUGH
BALSER, ELIZABETH JANE
BLODGETT, ZACKERY DAVID
COMER, MYA NOEL
DWENGER, LUKE JOSEPH
FORBES, ALEXANDER ROBERT
GINDLING, KAELI REESE
GRAVES, JAKE
HARMON, MARY RENEE
HARRIS, LEXIYNE DANIELLE
HELMS, AVERI LYNN
HERSLEY, LYDIA GRACELYNN
JAMESON, BRENLEY REESE
MANEK, RYKER WAYNE
ORTMAN, MADISON SUZANNE
PARKISON, ROBERT KAMERON
POLING, ANIKA NOELLE
POWERS, ALYSON MICHELLE
SHRADER, MADELINE CAMILLE
TAYLOR, KLOEY VICTORIA
THACKERY, CARMEN SHATAN
VILLALVA BAEZA, STEPHANIE
WATSON, AVA MARIE
WILLIAMS, TYLER REED
WOLFERST, CAYLEY RACHELLE
A HONOR ROLL
GRADE 7
BURFORD, SOPHIA GRACE
CLARK, BROOKLYN TAYLOR
DANFORTH, SAVANNAH GRACE
DEBIASE, LOGAN ANTHONY
DUNCAN, TRISTAN MICHAEL
EMERY, BRAYDEN LEE
GOSS, HALEY NICOLE
HARRIS, PAXTON D
HELLMICH, CARTER WYATT
HUNTER, MADDOX SCOTT
KOORS, ELLA GRACE
MCKINSEY, JACK MICHAEL
MCQUEEN, EMMA LOU
MESSER, RYLAN ALEXANDER
MORLAN, MADISYN RENEE
PHILLIPS, AMALEA RAE
POWERS, MARISSA RENEE
SCRIPTURE, SAYLOR WREN
SEAL, ZOEY L
SMITH, GENEVIEVE MICHELLE
STAUFFACHER, CHARLES MICHAEL
TEKULVE, CHASE JAMES
WEST, LEAH NICOLE
WILKISON, MYLIE ANGELOU
YOUNG, BAYLEE RENAE-MARIE
A HONOR ROLL
GRADE 8
BARNES-PETTIT, ADDISON LEE
BEDEL, HANNAH MARIE
BULTMAN, MACY OLAVAE
CLIFFORD, WYATT THOMAS
CORYA, LILLY ELLA TAYLOR
CROWELL, HANNAH JOY
DAVIS, TRENTEN WILLIAM
DWENGER, TYLER MICHAEL
GUILLORY, DOMINIQUE ARIANA
HAYCOCK, LEAH PAIGE
HOFER, RYLEE NICOLE
HOYT, KAYDENCE MARIE
JONES, ZOE MARIE
LEAP, EMMA KAY
LEAP, MAGGIE MAE
LITMER, ADRIANNA LYNN
PATEL, DHRUVA
PONSLER, MADISON BROOKE
RICHARDS, MOLLY RAE
SCHWARTZ, CAMERON JAMES
TAYLOR, JAKE THURMAN
UNDERHILL, ADAM KIRILL
VERZO, FRANCHESCA RUTH
WENTZEL, MEILA AVRIONNA
WESTERFELD, AALIYAH LAKIAH
WILLIAMS, COOPER HUNTER
WORKMAN, LELAND J
A/B HONOR ROLL
GRADE 6
ALEXANDER, JEREMIAH RAMON
BOCKOVER, TYSON DAVID
CAIN, BRIONNA PAIGE
CAIN, MACKENZIE LEE
CASSIS, SOPHIA BELLE
CASSIS, SYDNEY CORINNE
CASSIS, XAVIER ANDREW
CHAMBERS, ANNABELLE MARIE
CLARK, BAILEY ANN
COGHILL, LILLIAN TATUM
CONWELL, KORBIN ALAN
COUCH, ALEXIS MAE
CRUZ, AUSTIN MICHAEL
DICK, CHLOE ELIZABETH
ELLIOTT, HAYLEE LYNN
FOERSTER, KEEGAN ROBERT
GALLAWAY, AMBER M
GULLETTE, AYDEN LEE
GUZMAN, ASTRID M
HARRIS, AINSLEY MARIE
HAVILAND, MADELINE ELIZABETH
HESS, DANTE DESIMUS
HOSTETLER, EMMA IZABELLE
HOWARD, ADAM LEE
HUFF, MADELYN DALE
KIDD, KENDALL SCOTT
KILBURN, OLIVIA PAIGE
KILGORE, CARSON ROBERT WILLIAM
KOYAMA, RIO
KRAHN, JAYLYNNE RENEIGH
KRIEGER, OLIVIA MAIRE
KUNTZ, EMMA KAY OLIVE
LOWE, KLEIN RICHARD
MCLEAN, NICOLE JEAN
MERRITT, VICTORIA ELLEN
NICHOLSON, LEO JOSEPH
PHILLIPS, JADA
RUIZ, DEANDRAE
SALLEE, ISABELLE LEONA JO
SCUDDER, LILLIAN G
SLAVEN, GEORGE HUNTER
STROMBERG, ELLA KATHRYN
TEMPLETON, KARSON RICHARD
THACKERY, CORBIN NICHOLAS
THORNTON, JAYLIN
VAZQUEZ, HAILEY NICOLE
WHITAKER, AVERY NICOLE
WOOTEN, KEEGAN LEE
WRIGHT, AIDEN JACOB
YOUNGMAN, CHASE NATHANIEL
ZAPFE, SHELBY FAITH
GRADE 7
GRADE 7
ACRA, BRANT CARVER
ACTON, KADEN M
AUSTIN, AVA
BAIER, EMMA
BALL, YANAMARIE DONNA
BALUYOT, ALEXXIS DAWN
BARRIGER, NATHAN BRADLEE
BEAGLE, CONNER MICHAEL
BEAVER, MAURICE MICHAEL
BEVINGTON, MADISON SUZANN
BOERSMA, MIRIAM RUTH
BROWN, ELIJAH THOMAS
CAIN, BRANDY M NICOLE
CAPPER, DAMIEN JAMES
CLEVENGER, EVALYNNE JOAN
COY, LANCE MARCUS
DODD, ASHTON DEVON
DYER, REESE ASHLYN
EBBING, MACKENZIE RENEE
FARIS, LANEY ELIZA
FIELDS, KYRA SUZANNE
FOLLMER, ABIGAIL MARIE
FOLSOM, LANDEN CHRISTOPHER
FUGATE, MICHAEL RAY
GAUCK, VICTORIA LYNN
GRAMMAN, TIFFANI LYN
GRANGER, AURORA RAYNE
GRAY, KHARMYN EULLA-JO
GRIMES, OLIVIA NELL FRANCIS
GROSS, TYLER LOUIS
HAMILTON, ARIANA MARIE
HERPEL, DYLAN JOSEPH
HOSTETLER, TRISTEN PATRICK
HUNGERFORD, REED ALLEN
JACKSON, AARON NICOLUS
JONES, BROOKLYNN MAY
JONES, LILLYAN RENEE
KILGORE, TREVOR JOSEPH BENTON
KROPP, RYLEIGH MORGAN
LEDENIO, ASHLEY KATE B
LOUDIN, CAMDEN M
MAINS, CHRISTOPHER DONN
MAZZETTO, ENRIQUE CARDOSO
MILLER, QUINTON SAMUEL
MOODY TURNER, ALEXIS GRACE
MURRAY, DESIREE TIANA
PUCKETT, BROOKLIN LEE
REDELMAN, KYLER EDWARD
ROBBINS, JOHN MICHAEL
SALLEE, MASON DAVID
SCHROEDER, COLTEN JARRETT
SCHUTTE, GRACE ELIZABETH
SIZEMORE, LILLY HAYDEN
TERRELL, INARA ZURIEL
THACKERY, COHEN EUGENE
TUNGATE, EVA MORGAN
VARNER, CHRISTOPHER KYLE
WALDEN, ALEXANDER HAYDEN
WALTERMAN, RYDER JADON
WEBER, ELAINA MARIE
WHEATLEY, OWEN
WORKMAN, SIMARA LYNN
GRADE 8
ADAMS, BROOKLYNN PAIGE
ADAMS, CARLEE GRACE
ADKINS, JUSTIN DAVID
BARNES, KAILEY ALEXIS
BEAM, MATTHEW MICHAEL
BELL, MAKAYLA ANN
BENEFIEL, JASON ISAAC
BERKEMEIER, CALEB ANDREW
CARPENTER, DAMIAN JAYDEN
CATES, ANGELLA NICOLE
COLLINS, BLAKE RONALD
COMER, JANAE CORRINE
CONDON, ALEXIS MARIE
DUNCAN, CHRISTOPHER STANLEY RAY
EVANS, OLIVIA MAE
FORKERT, SHELBY LYNN
FOSTER, ALLYSON DANIELLE
GORMAN, THOMAS JAMES CHRISTIAN
HADLER, JESSE DANIEL
HELLMICH, LILY MAE
HEMPSTEAD, DILLON REED LAKOTA
HOWARD, PATRICK DYLAN
JACKSON, EMARIE ANN
KEETON, ALEX WILLIAM
KELLER, DAMEON RYAN
KELSO, BRYSON CHRISTOPHER
KOYAMA, MINATO
KULPINSKI, DANIEL JOSEPH
LUTZ, BRADLEY GAGEMICHAEL
MCCORD, CARSON ALEXANDER J
MEADOWS, OWEN MICHAEL
MURRAY, KIANA ANNMARIE
NICOLAIDES, ALLY MONROE
NIESE, ZACHARY WILLIAM
OALDON, JAZMINE MARIE
POWERS, KAYLYNN ROSE
RANKIN, BRAYDEN NATHANIAL
RICKE, BRAYDEN KEITH
ROBINSON, HERMIONE JANE
SEBASTIAN, ABIGAIL PAIGE
SPEARS, RILEY JADEN
SPRINGMEYER, HUNTER MATTHEW
STEELE, CALEB LLOYD
SWANGO, LEXI KENDALL
WOOD, KADAN ALAN
WRIGHT, CALEB
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