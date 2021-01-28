HONOR ROLL - QUARTER 2

ALL "A"

GRADE 6

ACRA, LILY SOFVIA

BAINBRIDGE, ADELLE GRACE

CLIFFORD, ETHAN MATTHEW

GRAY, SCOUT PRINCETON

GUILLORY, ASIA

KOONTZ, AVA RAE

LITTRELL, ADRYN LOUIS

LOWE, KIRKLEY MONTGOMERY

MCNULTY, MASON JAMES

MOORE, GRACELYN JOY

NIESE, SYDNEY ELIZABETH

RICH, KADENCE ALANA

ROBINSON, HARPER K

ROSZELLE, AVA LYNNE

SALINAS-NOGUERAS, SOPHIA

SANDERS, BRODY DOUGLAS

SCHEIDLER, ETHAN RAYNE

SIMPSON, LOGAN MICHAEL

SPRINGMEYER, RILEY SUE

SWINEFORD, ADRIANE LAYNE

TERRY, LEIA

TUTTLE, WILLIAM

WALKER, QUINTON AUGUSTINE

WENTZEL, CHLOE ANN

WESTERFELD, BOBBIE

WINCHESTER, ASHTON DALE

GRADE 7

ABPLANALP, BRYSON HUGH

BLODGETT, ZACKERY DAVID

COMER, MYA NOEL

COUCH, ALEXIS MAE

DICK, CHLOE ELIZABETH

Duerstock, Jacob

DWENGER, LUKE JOSEPH

GINDLING, KAELI REESE

GRAVES, JAKE

GUZMAN, ASTRID M

HARMON, MARY RENEE

HARRIS, AINSLEY MARIE

HARRIS, LEXIYNE DANIELLE

HAVILAND, MADELINE ELIZABETH

HELMS, AVERI LYNN

HERSLEY, LYDIA GRACELYNN

HUFF, MADELYN DALE

Keihn, Mackenzie LeeAnn

KUNTZ, EMMA KAY OLIVE

LUTZ, SHAKIYA RENAE ELIZABETH

MANEK, RYKER WAYNE

PARKISON, ROBERT KAMERON

PHILLIPS, JADA

POLING, ANIKA NOELLE

SMITH, ETHAN

TAYLOR, KLOEY VICTORIA

THACKERY, CARMEN SHATAN

THACKERY, CORBIN NICHOLAS

THORNTON, JAYLIN

WATSON, AVA MARIE

WILLIAMS, TYLER REED

WOLFERST, CAYLEY RACHELLE

WOOTEN, KEEGAN LEE

GRADE 8

ACRA, BRANT CARVER

Banks, Eleanor Beatrice

BOERSMA, MIRIAM RUTH

CLARK, BROOKLYN TAYLOR

CUNNINGHAM, WILLIAM

DEBIASE, LOGAN ANTHONY

FOLLMER, ABIGAIL MARIE

HANKINS, VERONICA ANN

HARRIS, PAXTON D

HELLMICH, CARTER WYATT

HERPEL, DYLAN JOSEPH

HOSTETLER, TRISTEN PATRICK

HUNTER, MADDOX SCOTT

KENNEDY, WILLOW JADE

KILGORE, TREVOR JOSEPH BENTON

MAINS, CHRISTOPHER DONN

MCKINSEY, JACK MICHAEL

MCQUEEN, EMMA LOU

MILLER, QUINTON SAMUEL

MORLAN, MADISYN RENEE

Perez, Taylor Nevon

PHILLIPS, AMALEA RAE

SCRIPTURE, SAYLOR WREN

SMITH, GENEVIEVE MICHELLE

SPURGEON, BRENDAN ANDREW

STAUFFACHER, CHARLES MICHAEL

TAMM, KAYLA M

TEKULVE, CHASE JAMES

TERRELL, INARA ZURIEL

TUNGATE, EVA MORGAN

WEBER, ELAINA MARIE

WEST, LEAH NICOLE

WILKISON, MYLIE ANGELOU

HONOR ROLL - QUARTER 2

"A & B"

GRADE 6

ADKINS, ASHTON DRAKE

ASHBY, AIDEN MICHEAL

BECK, ZOEY KIRSTEIN

BERKEMEIER, BRIANNA MARIE

BISHOP, ETHAN WAYNE

BOWLES, MADISON REESE

BRITTON, ADDISON HOPE

CAMERON, HAYLIE RENAE

CHILTON, BRYSON JAMES

CLEMENT, PAULA MICHELLE

CRANK, CONNOR SCOTT

CRUSER, ALEXANDRA PAIGE

DICKSON, IAN ROBERT

EASLEY, AIDYN CHRISTOPHER

FOLLMER, JUSTIN JEREMIAH

HACKMAN, ANNA MARIE ELIZABETH

Haynes, Patience Mary

HERBERT, EMMA JAYNE

HESS, BROOKLYN OLIVIA

HOFFMAN, VICTORIA ANN

Hunter, Nicholas Matthew

KLENE, TINLEY MICHELLE

LEDESMA, DEREK EMMANUEL

LEMUS, WYATT

LEWIS, ADRIAN MICHAEL

LEWIS, KEEGAN MARK

MCKINSEY, MYLES TILTON

MILLER, ZAYDEN LEE SCOTT

MOLES, MADISON LEEANN

MOORE, KARLIE MARIE

MUNCY, JAYLYN RENEE

NIX, BRETTA JADE

ORTMAN, LOGAN GEORGE

PHILLIPS, JAXSON LYNN

ROBBINS, ROMA LOUISE

RUBLE, EVERETTE WAYNE

SCHOETTMER, CLARABELLE JOAN

SCHWERING, MACKENZIE LEE

SEYMOUR, KAYLEE JADE

STIER, VICTORIA ANN

TAYLOR, ISABELLA NICOLE

TRESSLER, AUBREY ANN

TUNGATE, EVAN BRANDT

TURNER, RYDER

WAGNER, NICHOLAS A

WALDEN, ELIZABETH MADISON

WELLS, WYATT JEREMIAH

GRADE 7

ADAMS, AUSTIN SKYLER

AUSTIN, BRAYDEN STEVEN

BALSER, ELIZABETH JANE

BOCKOVER, TYSON DAVID

CAIN, BRIONNA PAIGE

Campbell, Evangeline Rachel Audrey

CASSIS, SYDNEY CORINNE

CASSIS, XAVIER ANDREW

CATRON, JOSEPH LEE

CHARLES, SAHARA DAWN

CHRISTMAN, ADRIEN MICHAEL

CONWELL, KORBIN ALAN

CRUZ, AUSTIN MICHAEL

DOHERTY, ALISSA JO

DONOGHUE, DEVON COLE

FORBES, ALEXANDER ROBERT

GALLAWAY, AMBER M

GULLETTE, AYDEN LEE

HALCOMB, DANIEL HERBERT

HALCOMB, EMILY NICOLE

HANKINS, LEAH MARIE

HAWKINS, ETHAN L

HESS, DANTE DESIMUS

JAMESON, BRENLEY REESE

KILBURN, OLIVIA PAIGE

KILGORE, CARSON ROBERT WILLIAM

KRAHN, JAYLYNNE RENEIGH

KRIEGER, OLIVIA MAIRE

LOWE, KLEIN RICHARD

MCLEAN, NICOLE JEAN

NICHOLSON, LEO JOSEPH

ORTMAN, MADISON SUZANNE

PERRY, SETH ANDREW

POWERS, ALYSON MICHELLE

RUIZ, DEANDRAE

SEBASTIAN, ALEXANDER EDWARD

SHRADER, MADELINE CAMILLE

Slavey, Brayden William

STROMBERG, ELLA KATHRYN

STUART, CAMERON JAMES

TEMPLETON, KARSON RICHARD

WRIGHT, AIDEN JACOB

GRADE 8

ACTON, KADEN M

ANDERSON, DESTANEE RENNEA

ASHLEY, DAMON REESE

AUSTIN, AVA

BEAVER, MAURICE MICHAEL

BENSON, KAMRON ROBERT

BEVINGTON, MADISON SUZANN

BOTTOMS, JACOB OWEN

BROWN, ELIJAH THOMAS

BURFORD, SOPHIA GRACE

CAIN, BRANDY M NICOLE

CATHEY, CARLIE JO LYNN

COUGHLIN, SIERRA NICOLE

COY, LANCE MARCUS

DANFORTH, SAVANNAH GRACE

DYER, REESE ASHLYN

EBBING, MACKENZIE RENEE

Ehrlich, Anaikin Bryson

EMERY, BRAYDEN LEE

EWING, CHRISTIAN ROBERT

FARIS, LANEY ELIZA

FUGATE, MICHAEL RAY

GARCIA, SERVANDO

GAUCK, VICTORIA LYNN

GOSS, HALEY NICOLE

GRAMMAN, TIFFANI LYN

GRANGER, AURORA RAYNE

GRAY, KHARMYN EULLA-JO

GRIMES, OLIVIA NELL FRANCIS

GROSS, TYLER LOUIS

Harris, Jonathon

HUNGERFORD, REED ALLEN

JONES, BROOKLYNN MAY

KELLER, BRAYDEN JAMES

KING, ALEXANDER EDWARD

KOORS, ELLA GRACE

KOORS, KEYSHA MARIE

KROPP, RYLEIGH MORGAN

LEDESMA, DAMIEN

LOUDIN, CAMDEN M

MAZZETTO, ENRIQUE CARDOSO

MCMILLIN, BRAYDEN NATHAN THOMAS

MOODY TURNER, ALEXIS GRACE

MURPHY, MACKENZIE GRACE

MURRAY, DESIREE TIANA

OPENSHAW, AUDREY CORDELIA

PELSOR, EVELYN JANE

PENNINGTON, LOGAN JEREMIAH

PIERCE-KUWAMOTO, BLAKE RYAN

POWERS, MARISSA RENEE

ROUNTREE, TYLER WAYNE

SCHUTTE, GRACE ELIZABETH

SEAL, ZOEY L

SEXTON, ZAVIER JARVIS

THACKERY, COHEN EUGENE

WALDEN, ALEXANDER HAYDEN

WELSH, KALEY BROOKE

WILLIAMS, CHLOE LANE

WORKMAN, SIMARA LYNN

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