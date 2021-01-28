HONOR ROLL - QUARTER 2
ALL "A"
GRADE 6
ACRA, LILY SOFVIA
BAINBRIDGE, ADELLE GRACE
CLIFFORD, ETHAN MATTHEW
GRAY, SCOUT PRINCETON
GUILLORY, ASIA
KOONTZ, AVA RAE
LITTRELL, ADRYN LOUIS
LOWE, KIRKLEY MONTGOMERY
MCNULTY, MASON JAMES
MOORE, GRACELYN JOY
NIESE, SYDNEY ELIZABETH
RICH, KADENCE ALANA
ROBINSON, HARPER K
ROSZELLE, AVA LYNNE
SALINAS-NOGUERAS, SOPHIA
SANDERS, BRODY DOUGLAS
SCHEIDLER, ETHAN RAYNE
SIMPSON, LOGAN MICHAEL
SPRINGMEYER, RILEY SUE
SWINEFORD, ADRIANE LAYNE
TERRY, LEIA
TUTTLE, WILLIAM
WALKER, QUINTON AUGUSTINE
WENTZEL, CHLOE ANN
WESTERFELD, BOBBIE
WINCHESTER, ASHTON DALE
GRADE 7
ABPLANALP, BRYSON HUGH
BLODGETT, ZACKERY DAVID
COMER, MYA NOEL
COUCH, ALEXIS MAE
DICK, CHLOE ELIZABETH
Duerstock, Jacob
DWENGER, LUKE JOSEPH
GINDLING, KAELI REESE
GRAVES, JAKE
GUZMAN, ASTRID M
HARMON, MARY RENEE
HARRIS, AINSLEY MARIE
HARRIS, LEXIYNE DANIELLE
HAVILAND, MADELINE ELIZABETH
HELMS, AVERI LYNN
HERSLEY, LYDIA GRACELYNN
HUFF, MADELYN DALE
Keihn, Mackenzie LeeAnn
KUNTZ, EMMA KAY OLIVE
LUTZ, SHAKIYA RENAE ELIZABETH
MANEK, RYKER WAYNE
PARKISON, ROBERT KAMERON
PHILLIPS, JADA
POLING, ANIKA NOELLE
SMITH, ETHAN
TAYLOR, KLOEY VICTORIA
THACKERY, CARMEN SHATAN
THACKERY, CORBIN NICHOLAS
THORNTON, JAYLIN
WATSON, AVA MARIE
WILLIAMS, TYLER REED
WOLFERST, CAYLEY RACHELLE
WOOTEN, KEEGAN LEE
GRADE 8
ACRA, BRANT CARVER
Banks, Eleanor Beatrice
BOERSMA, MIRIAM RUTH
CLARK, BROOKLYN TAYLOR
CUNNINGHAM, WILLIAM
DEBIASE, LOGAN ANTHONY
FOLLMER, ABIGAIL MARIE
HANKINS, VERONICA ANN
HARRIS, PAXTON D
HELLMICH, CARTER WYATT
HERPEL, DYLAN JOSEPH
HOSTETLER, TRISTEN PATRICK
HUNTER, MADDOX SCOTT
KENNEDY, WILLOW JADE
KILGORE, TREVOR JOSEPH BENTON
MAINS, CHRISTOPHER DONN
MCKINSEY, JACK MICHAEL
MCQUEEN, EMMA LOU
MILLER, QUINTON SAMUEL
MORLAN, MADISYN RENEE
Perez, Taylor Nevon
PHILLIPS, AMALEA RAE
SCRIPTURE, SAYLOR WREN
SMITH, GENEVIEVE MICHELLE
SPURGEON, BRENDAN ANDREW
STAUFFACHER, CHARLES MICHAEL
TAMM, KAYLA M
TEKULVE, CHASE JAMES
TERRELL, INARA ZURIEL
TUNGATE, EVA MORGAN
WEBER, ELAINA MARIE
WEST, LEAH NICOLE
WILKISON, MYLIE ANGELOU
HONOR ROLL - QUARTER 2
"A & B"
GRADE 6
ADKINS, ASHTON DRAKE
ASHBY, AIDEN MICHEAL
BECK, ZOEY KIRSTEIN
BERKEMEIER, BRIANNA MARIE
BISHOP, ETHAN WAYNE
BOWLES, MADISON REESE
BRITTON, ADDISON HOPE
CAMERON, HAYLIE RENAE
CHILTON, BRYSON JAMES
CLEMENT, PAULA MICHELLE
CRANK, CONNOR SCOTT
CRUSER, ALEXANDRA PAIGE
DICKSON, IAN ROBERT
EASLEY, AIDYN CHRISTOPHER
FOLLMER, JUSTIN JEREMIAH
HACKMAN, ANNA MARIE ELIZABETH
Haynes, Patience Mary
HERBERT, EMMA JAYNE
HESS, BROOKLYN OLIVIA
HOFFMAN, VICTORIA ANN
Hunter, Nicholas Matthew
KLENE, TINLEY MICHELLE
LEDESMA, DEREK EMMANUEL
LEMUS, WYATT
LEWIS, ADRIAN MICHAEL
LEWIS, KEEGAN MARK
MCKINSEY, MYLES TILTON
MILLER, ZAYDEN LEE SCOTT
MOLES, MADISON LEEANN
MOORE, KARLIE MARIE
MUNCY, JAYLYN RENEE
NIX, BRETTA JADE
ORTMAN, LOGAN GEORGE
PHILLIPS, JAXSON LYNN
ROBBINS, ROMA LOUISE
RUBLE, EVERETTE WAYNE
SCHOETTMER, CLARABELLE JOAN
SCHWERING, MACKENZIE LEE
SEYMOUR, KAYLEE JADE
STIER, VICTORIA ANN
TAYLOR, ISABELLA NICOLE
TRESSLER, AUBREY ANN
TUNGATE, EVAN BRANDT
TURNER, RYDER
WAGNER, NICHOLAS A
WALDEN, ELIZABETH MADISON
WELLS, WYATT JEREMIAH
GRADE 7
ADAMS, AUSTIN SKYLER
AUSTIN, BRAYDEN STEVEN
BALSER, ELIZABETH JANE
BOCKOVER, TYSON DAVID
CAIN, BRIONNA PAIGE
Campbell, Evangeline Rachel Audrey
CASSIS, SYDNEY CORINNE
CASSIS, XAVIER ANDREW
CATRON, JOSEPH LEE
CHARLES, SAHARA DAWN
CHRISTMAN, ADRIEN MICHAEL
CONWELL, KORBIN ALAN
CRUZ, AUSTIN MICHAEL
DOHERTY, ALISSA JO
DONOGHUE, DEVON COLE
FORBES, ALEXANDER ROBERT
GALLAWAY, AMBER M
GULLETTE, AYDEN LEE
HALCOMB, DANIEL HERBERT
HALCOMB, EMILY NICOLE
HANKINS, LEAH MARIE
HAWKINS, ETHAN L
HESS, DANTE DESIMUS
JAMESON, BRENLEY REESE
KILBURN, OLIVIA PAIGE
KILGORE, CARSON ROBERT WILLIAM
KRAHN, JAYLYNNE RENEIGH
KRIEGER, OLIVIA MAIRE
LOWE, KLEIN RICHARD
MCLEAN, NICOLE JEAN
NICHOLSON, LEO JOSEPH
ORTMAN, MADISON SUZANNE
PERRY, SETH ANDREW
POWERS, ALYSON MICHELLE
RUIZ, DEANDRAE
SEBASTIAN, ALEXANDER EDWARD
SHRADER, MADELINE CAMILLE
Slavey, Brayden William
STROMBERG, ELLA KATHRYN
STUART, CAMERON JAMES
TEMPLETON, KARSON RICHARD
WRIGHT, AIDEN JACOB
GRADE 8
ACTON, KADEN M
ANDERSON, DESTANEE RENNEA
ASHLEY, DAMON REESE
AUSTIN, AVA
BEAVER, MAURICE MICHAEL
BENSON, KAMRON ROBERT
BEVINGTON, MADISON SUZANN
BOTTOMS, JACOB OWEN
BROWN, ELIJAH THOMAS
BURFORD, SOPHIA GRACE
CAIN, BRANDY M NICOLE
CATHEY, CARLIE JO LYNN
COUGHLIN, SIERRA NICOLE
COY, LANCE MARCUS
DANFORTH, SAVANNAH GRACE
DYER, REESE ASHLYN
EBBING, MACKENZIE RENEE
Ehrlich, Anaikin Bryson
EMERY, BRAYDEN LEE
EWING, CHRISTIAN ROBERT
FARIS, LANEY ELIZA
FUGATE, MICHAEL RAY
GARCIA, SERVANDO
GAUCK, VICTORIA LYNN
GOSS, HALEY NICOLE
GRAMMAN, TIFFANI LYN
GRANGER, AURORA RAYNE
GRAY, KHARMYN EULLA-JO
GRIMES, OLIVIA NELL FRANCIS
GROSS, TYLER LOUIS
Harris, Jonathon
HUNGERFORD, REED ALLEN
JONES, BROOKLYNN MAY
KELLER, BRAYDEN JAMES
KING, ALEXANDER EDWARD
KOORS, ELLA GRACE
KOORS, KEYSHA MARIE
KROPP, RYLEIGH MORGAN
LEDESMA, DAMIEN
LOUDIN, CAMDEN M
MAZZETTO, ENRIQUE CARDOSO
MCMILLIN, BRAYDEN NATHAN THOMAS
MOODY TURNER, ALEXIS GRACE
MURPHY, MACKENZIE GRACE
MURRAY, DESIREE TIANA
OPENSHAW, AUDREY CORDELIA
PELSOR, EVELYN JANE
PENNINGTON, LOGAN JEREMIAH
PIERCE-KUWAMOTO, BLAKE RYAN
POWERS, MARISSA RENEE
ROUNTREE, TYLER WAYNE
SCHUTTE, GRACE ELIZABETH
SEAL, ZOEY L
SEXTON, ZAVIER JARVIS
THACKERY, COHEN EUGENE
WALDEN, ALEXANDER HAYDEN
WELSH, KALEY BROOKE
WILLIAMS, CHLOE LANE
WORKMAN, SIMARA LYNN
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